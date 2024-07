Ewa Kopacz startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego numer 7 w Wielkopolsce. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej była pierwsza na liście i walczyła o reelekcję.

Parlament Europejski. Ewa Kopacz powalczy o posadę wiceprzewodniczącej

- Będę szczęśliwa, jeśli uda mi się na sali plenarnej uzyskać tę nominację, bo wiąże się to z kontynuacją pracy, którą do tej pory prowadziłam. Najbardziej interesujące dla mnie (jest - red.) portfolio to dotyczące dzieci, czyli koordynator ds. dziecka. Jest mnóstwo zaczętych projektów, blisko 400 spraw załatwionych w poprzedniej kadencji - powiedziała Ewa Kopacz.