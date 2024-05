Ewa Kopacz o polskim przemyśle obronnym: Stało się dużo złego

Na pytanie, jak jej zdaniem powinna wyglądać wspólna polityka obronna UE , powiedziała, że "wspólnie będziemy silniejsi niż pojedynczo". - Jeśli mówimy o produkcji zbrojeniowej , to ona będzie silniejsza, kiedy będziemy rozdzielać między sobą pewne dziedziny. Jedni będą lepsi w budowaniu dronów , inni - tak jak my - w produkcji prochu i karabinków - uznała.

Co z Zielonym Ładem? "Nie kosztem obywateli"

Pytana o Zielony Ład zaprzeczyła, by jej ugrupowanie dystansowało się od tej polityki. - Mówimy trochę innym językiem. My się nie dystansujemy, my mówimy: chcemy poprawić to, co jest wyzwaniem cywilizacyjnym - zaznaczyła.