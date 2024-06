- To była dobra okazja do wymiany poglądów i opinii na temat wyników wyborów oraz przygotowania do oficjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli - ogłosił po zakończeniu szczytu jego gospodarz, szef Rady Europejskiej Charles Michel. - To była dobra rozmowa, ona zmierza w dobrym kierunku, ale nie ma żadnego porozumienia na tym etapie - powiedział.

