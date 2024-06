Europosłowie rozpoczynają kadencję. PKW wręczyła zaświadczenia

- Zostaliście państwo wybrani głosami blisko 12 milionów obywateli Polski, spośród 1019 kandydatów zarejestrowanych na 105 listach kandydatów, przez 11 komitetów wyborczych. Przy frekwencji wynoszącej 41 procent, a więc w zasadzie najwyższej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy razem z nami wstąpili, dwadzieścia lat temu, do Unii Europejskiej. Daje to państwu mocną legitymację do działań w Parlamencie Europejskim - stwierdził.

Reklama