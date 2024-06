Pierwsza taka deklaracja Netanjahu. Podkreśla: Są pewne "ale"

- Jesteśmy zdecydowani kontynuować wojnę po przerwie, by osiągnąć cel, jakim jest wyeliminowanie Hamasu - powiedział premier Izraela. Odrzucił on tym samym plan rozejmu zaproponowany przez Stany Zjednoczone. Benjamin Netanjahu przystał jednak na "częściowe" zawieszenie broni. Podkreślił tym samym, że nie oznacza to końca wojny.