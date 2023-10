Katastrofalna sytuacja w Strefie Gazy. "Intensywność bombardowań szokująca"

Palestyna. Izrael wprowadził blokadę Strefy Gazy

Léo Cans podkreśla, że mieszkańcy Strefy Gazy są przerażeni. "Regularnie rozmawiam z przebywającymi w Gazie współpracownikami, z lokalnym personelem Lekarzy bez Granic. To bardzo twardzi ludzie, bo niestety przeżyli już wiele wojen. Ale obecna sytuacja wywołuje w nich olbrzymi lęk. Mówią, że tym razem jest inaczej niż zwykle: nie widzą wyjścia z tej sytuacji i zastanawiają się, jak to wszystko się skończy. Żyją w strasznym obciążeniu psychicznym. Nie ma słów, by opisać, przez co ludzie tam przechodzą" - czytamy w jego relacji.