Wielka nadzieja dla Kijowa. Ukraina znalazła "ulubionego pośrednika"

Ukraina - Rosja. Narendra Modi "idealnym pośrednikiem"

Narendra Modi miał dać jasno do zrozumienia podczas letnich rozmów z Kijowem, że chociaż Ukraina nieuchronnie będzie musiała pójść na pewne ustępstwa, aby zakończyć ofensywę Moskwy, to żadne propozycje zakończenia wojny nie powinny obejmować oddania terytoriów okupowanych przez Rosję .

Indie nadzieją dla Ukrainy. Mogą pomóc w zakończeniu wojny

Choć Nowe Delhi konsekwentnie powstrzymuje się od potępienia rosyjskiej inwazji, to opowiada się za poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za zakończeniem wojny. Sześć tygodni po tym, jak podróż Modiego do Moskwy wywołała oburzenie, premier Indii udał się do Kijowa, aby spotkać się z Zełenskim. Przyrzekł wówczas, że będzie "przyjacielem Kijowa" i pomoże doprowadzić do pokoju.