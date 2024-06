Trump ma plan pokojowy dla Ukrainy. Ujawniono jego treść

Projekt planu pokojowego został opracowany przez emerytowanego generała Keitha Kelloga oraz Freda Fleitza - obaj były szefami sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Donaldzie Trumpie w czasie jego prezydentury (2017-2021). Na łamach protrumpowskiego " America First Policy Institute " byli urzędnicy republikańskiej administracji opublikowali główne założenia zakończenia toczącej się od ponad dwóch lat na Wschodzie.

Kluczowym punktem ma być skłonienie obu stron - Ukrainy i Rosji do negocjacji. Pomóc w tym ma zawieszenie broni w oparciu o "obecne pozycje na froncie", a także szereg zapewnień. Kijów ma usłyszeć deklarację przekazania amerykańskiej broni , z kolei Moskwa zostanie zapewniona, iż kraj który najechała w lutym 2022 roku " nie dołączy do NATO w dłuższym okresie ".

Wojna na Ukrainie. Donald Trump "przychylnie" reaguje na propozycję planu pokojowego

"Naszą obawą jest to, że wojna przerodziła się bitwę na wyniszczenie, która zabije całe pokolenie młodych mężczyzn " - dodano w artykule. Oprócz tego zapis o "amerykańskim dozbrojeniu Ukrainy po zęby" ma być kluczowym elementem całego procesu.

Według byłych współpracowników republikanina walczącego o nominację partyjną i powrót do Białego Domu " Donald Trump przychylnie zareagował na taką propozycję ".

- Nie twierdzę, że się z tym zgadzał lub zgadzał się z każdym jego słowem, ale byliśmy zadowoleni, że otrzymaliśmy taką opinię - powiedzieli dawni współpracownicy Trumpa. Z kolei rzecznik byłego prezydenta USA oświadczył, że "jedyne wypowiedzi złożone przez Donalda Trumpa lub upoważnionych do tego członków kampanii należy uznać za oficjalne".

Wybory w USA. Republikański plan pokojowy dla Ukrainy ujawniony przed pierwszą debatą

- To, co opisuje Kellogg i Fleitz , to proces zmierzający w stronę rezygnacji Ukrainy z całego terytorium, które obecnie okupuje Rosja - ocenił Daniel Fried, były zastępca sekretarza stanu zajmujący się polityką rosyjską, a także były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.