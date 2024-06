Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało w sobotę najnowszą aktualizację wywiadu obronnego na temat sytuacji w Ukrainie . Wynika z niej, że Rosjanie jakiś czas temu rozpoczęli przygotowania do obrony Krymu. W pobliżu mostu Krymskiego z kilkanaście dni powstała instalacja.

Krym. Rosjanie chcą bronić mostu

W tym samym miejscu już wcześniej zainstalowano bariery, jednak zostały uszkodzone one przez burze, co zmniejszyło ich skuteczność - podkreśla wywiad.

Wojna na Ukrainie. Nowy plan Putina

Jak wskazano, przywódca Rosji jest przekonany, że Kijów rzuci wszystkie swoje siły ludnościowe i gospodarcze do "wysiłku wojennego", a następnie przegra próbę . To umożliwi Rosjanom dalszy marsz na zachód Ukrainy.

Momentem przełomowym - zgodnie z teorią Putina - będzie wstrzymanie zachodniej pomocy wojskowej i finansowej, która nieustannie płynie do Ukrainy. Do takiej sytuacji może dojść "z własnej woli" lub z inicjatywy Rosji. Kreml ma przekonywać kolejne państwa, że to racjonalny krok. Jednak analitycy z ISW nie mają wątpliwości - taki scenariusz jest mało prawdopodobny.