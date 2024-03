Rosja przygotowuje się do ofensywy. Wskazano termin

Rosyjska armia przygotowuje się do nowej ofensywy. Może do niej dojść wiosną lub latem 2024 r. - wskazuje amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną. Opóźnienia w dostawie zachodniej broni dla Kijowa zwiększają ryzyko dokonania przełomu przez wojska Władimira Putina. Stąd kluczowe dla zdolności obronnych Kijowa ma zwiększenie zachodniej pomocy.