We wtorek wieczorem Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że odbył rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem. Prezydent poinformował na wstępie, że podziękował Polsce za stałe i niezachwiane wsparcie oraz realizację kolejnego pakietu pomocy wojskowej.

Rozmowa Tusk - Zełenski. Premier wspomniał o negocjacjach pokojowych

- Nasza prezydencja będzie między innymi współodpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał krajobraz polityczny i sytuacja być może w trakcie negocjacji , jakie być może - tu są wciąż znaki zapytania - rozpoczną się zimą tego roku (2025 - red.) - powiedział Donald Tusk .

Premier zaznaczył również, że we wtorek prosto z Kijowa do Warszawy przyjedzie lider CDU Friedrich Merz, który prawdopodobnie zostanie przyszłym kanclerzem Niemiec po przyspieszonych wyborach do Bundestagu, jakie zaplanowano na 23 lutego 2025 roku.