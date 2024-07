Zdaniem eksperta sytuacja na Lewym Brzegu zmieniła się po wycofaniu wojsk ukraińskich z Krynek, ale nie na tyle, by Siły Obronne Ukrainy utraciły kontrolę ogniową nad tym obszarem. - Oznacza to, że istnieją możliwości ostrzeliwania Rosjan z artylerii i ostrzeliwania sił okupacyjnych z dronów bojowych dalekiego zasięgu - stwierdził ukraiński ekspert wojskowy Iwan Kyryczewski.

- Według doniesień medialnych nasze straty mogły wynieść nawet tysiąc osób . W tym miejscu należy tylko wskazać na problem, że oficjalna komunikacja ze strony naszego dowództwa wojskowego jest nieco kulejąca, co może wywołać problemy w naszym społeczeństwie - powiedział ekspert, odnosząc się do braku komentarza ze strony ukraińskiego dowództwa , gdy media donosiły o wycofaniu się wojsk z Krynek.

Ukraina. Utracili ważny przyczółek, szansa dla Rosjan

- Utrzymywanie tego przyczółka pozwoliło nam powstrzymać ogromną rosyjską grupę 70 tys. "bagnetów" (wojskowych - red). Teraz Rosjanie mogą przesuwać te 70 tys. bagnetów, gdziekolwiek chcą. Rosjanie rozpoczęli bitwę o Awdijiwkę z siłą 50 tys. Weźmy pod uwagę, że to wystarczy im do rozpoczęcia bitwy o inne ukraińskie miasto, nawet jeśli będzie to krwawa, długotrwała bitwa, która również przyniesie im ciężkie straty - podsumował Kyryczewski.