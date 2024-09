Według autora artykułu, Ukraina bardziej niż "planu zwycięstwa" Wołodymyra Zełenskiego potrzebuje pilnej zmiany kursu, co obejmuje m.in. zdefiniowanie na nowo, co oznacza zwycięstwo. "Jeśli Ukraina i jej zachodni zwolennicy mają wygrać, muszą najpierw mieć odwagę przyznać, że przegrywają " - stwierdzono w publikacji.

Ukraina traci grunt pod nogami? "The Economist" stanowczo

W tekście stwierdzono, że toczona od ponad dwóch lat wojna na wyniszczenie jest nie do utrzymania . Podkreślono, że mimo ogromnych strat poniesionych przez Rosję, ta ma dużą przewagę ludnościową, co w końcu doprowadzi do załamania się ukraińskiego frontu.

Ukraina kieruje się w stronę Zachodu. "To najważniejszy łup w wojnie"

"The Economist" oceniło, że to skupienie się na Ukrainie jako " demokracji zorientowanej na Zachód ", zamiast prób odzyskania wszystkich utraconych terytoriów, może "utrzymać zaangażowanie zachodnich zwolenników".

"Partnerzy Ukrainy muszą skłonić Zełenskiego do przekonania swojego narodu, że to najważniejszy łup w tej wojnie. Bez względu na to, jak bardzo Zełenski chce wypędzić Rosję z całej Ukrainy, w tym Krymu, nie ma ludzi ani broni, by to zrobić" - oceniono.