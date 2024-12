Ławrow postawił warunki zakończenia wojny. Padła "propozycja" dla Ukrainy

- Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą zrozumieć, że będziemy gotowi użyć wszelkich środków , aby nie pozwolić im odnieść sukcesu w tym, co nazywają strategiczną porażką Rosji - powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona, opublikowanym w czwartek.

Dwa tygodnie temu Rosja wystrzeliła nowy pocisk hipersoniczny Oresznik na ukraińskie miasto Dniepr, co stanowiło poważną eskalację prawie trzyletniej wojny. Jak przypomina agencja AFP, prezydent Rosji Władimir Putin zagroził, że użyje tej broni przeciwko Kijowowi w odpowiedzi na ukraińskie ataki na terytorium Rosji.

Wojna w Ukrainie. Siergiej Ławrow o "kluczowej zasadzie"

Pochwalił przy tym prezydenta elekta Donalda Trumpa, podkreślając otwartość Rosji na rozmowy z jego administracją. - On jest bardzo przyjazny w dyskusjach. Ale to nie znaczy, że jest prorosyjski, jak niektórzy próbują go przedstawiać. Ilość sankcji, które otrzymaliśmy za administracji Trumpa, była bardzo duża - zaznaczył Ławrow.