Polski konsulat w Rosji zamknięty. Jest reakcja szefa MSZ

W październiku szef polskiego MSZ zdecydował o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu . Już wtedy Moskwa zapowiadała, że podejmie "kroki odwetowe wobec nieprzyjaznych gestów w stosunku do Rosji".

- Rosja tak naprawdę nie ma prawa do kontrposunięć, bo zamknięcie konsulatu w Poznaniu było spowodowane aktami dywersji w Polsce i krajach sojuszniczych. Te akty dywersji to są przestępstwa, które tylko dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności nie doprowadziły jeszcze do ofiar. Ale Rosja, jaka jest każdy wie - podkreślił.