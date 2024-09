Wojna w Ukrainie. Republikanie poirytowani Zełenskim, wywiad wywołał falę krytyki

"Washington Post" ocenił, że "Wołodymyr Zełenski, wzywając prezydenta Joe Bidena do umożliwienia szerszego zastosowania amerykańskiej broni, zanurzył się w podziałach międzypartyjnych w sprawie wojny w Ukrainie na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi ". Chociaż Biden nie przychylił się do prośby swojego ukraińskiego odpowiednika, zapewnił, że USA dostarczą kolejny pakiet pomocy do walki z okupantami.

Fala krytyki pojawiła się po wywiadzie Wołydymra Zełenskiego dla "New Yorkera", w którym odnosząc się do kandydata republikanów na wiceprezydenta USA J.D. Vance'a stwierdził, że jest on "zbyt radykalny". - Przesłanie Vance'a wydaje się być takie, że Ukraina musi się poświęcić. To sprowadza nas z powrotem do kwestii kosztów i tego, kto je poniesie. Pomysł, że świat powinien zakończyć tę wojnę kosztem Ukrainy, jest nie do przyjęcia - mówił Zełenski.