Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Po licznych spekulacjach do wizyty ma dojść w Nowym Jorku w piątek rano (czasu miejscowego). - Nie mogę się doczekać, żeby go jutro zobaczyć - oznajmił kandydat republikanów w listopadowych wyborach prezydenckich. Trump podkreślił, że to prezydent Ukrainy "poprosił go o spotkanie".