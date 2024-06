Putin boi się, że jego władza w Rosji zostanie zachwiana - jeśli pojawi się takie ryzyko, będzie gotowy rozpocząć rozmowy pokojowe z Ukrainą - stwierdził były ambasador Niemiec w Moskwie Rüdiger von Fritsch. Dyplomata wskazał, że determinację do dalszego prowadzenia wojny mogą zachwiać wydarzenia podobne do protestu matek żołnierzy radzieckich z lat 80. lub powstanie ruchu podobnego do polskiej "Solidarności". Były doradca Angeli Merkel dodał natomiast, że Kijów musi odzyskać "pozycję siły".