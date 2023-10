Pięć osób zostało rannych w czwartkowym zderzeniu szynobusu i zespołu trakcyjnego nieopodal Gdyni Głównej . Oba pojazdy należą do Polregio . Czterech poszkodowanych - w tym jeden w stanie ciężkim - trafiło do szpitala. Piąty wydostał się z rozbitego pociągu samodzielnie. Pasażerów w Trójmieście czekają utrudnienia w ruchu.

Pociągi zderzyły się w Gdyni. "Nad ludzkimi błędami trudno zapanować"

Szczęśliwie we wspomnianych incydentach nikt nie zginął . Ostatni tak tragiczny wypadek na kolei w Polsce wydarzył się w 2020 roku w Szymankowie na Pomorzu, gdzie pociąg uderzył w drezynę. Śmierć poniosło wówczas dwóch kolejarzy. Jeśli nie chcemy powtórki, to czy zdarzenie z Gdyni jest czerwonym alarmem, by poprawić bezpieczeństwo na żelaznych drogach?

Maszynista pominął sygnał "Stój"? "To najbardziej niebezpieczne zdarzenie"

Jak zauważa dr inż. Wojciech Gamon, nie wiemy jeszcze, co dokładnie stało się w Gdyni , ale najpewniej doszło do przejechania sygnału "Stój".

- Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kładzie silny nacisk na incydenty związane z zignorowaniem sygnału "Stój". Dokręca śrubę podmiotom, bo dostrzega, że to najbardziej niebezpieczny typ zdarzenia i może doprowadzić do tragedii - podkreśla.

Czas pracy kolejarzy. "Polskie prawo jest mocno restrykcyjne"

Ekspert przyznaje jednak, że incydent z Gdyni jest niepokojący , bo chodzi o ruch pasażerski , a do tego przytrafił się nieopodal stacji . - On nie powinien mieć miejsca. Wstępną ocenę, dlaczego tak się stało, niedługo przedstawi Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych - zaznacza dr inż. Maciej Michnej.

A czy w kwestii "zawodnego ogniwa" jest coś do natychmiastowej zmiany - na przykład czas pracy kolejarzy, który może być zbyt długi? Tu dr inż. Wojciech Gamon nie ma wątpliwości, że polskie prawo jest mocno restrykcyjne, a do tego zatrudnieni na kolei silnie go przestrzegają. - Dotyczy to m.in. godzin wypoczynku - podsumowuje.