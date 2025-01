Zdobycie "dachu świata" coraz droższe. Za wspinaczkę trzeba słono zapłacić

Mount Everest. Podwyżka opłat. Organizatorzy wypraw nie są zaskoczeni

Opłaty za wspinaczkę w mniej popularnych okresach również wzrosły. 7,5 tys. dolarów trzeba będzie zapłacić za wejście od września do listopada, a od grudnia do lutego - 3,75 tys. dolarów.

Mount Everest. Nepal krytykowany za zaniedbania

Nepal jest często krytykowany przez ekspertów od wspinaczki górskiej za to, że pozwala zbyt wielu osobom wejść na Everest i nie podejmuje wystarczających działań, by utrzymać go w czystości. Narayan Prasad Regmi nie podał, na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki. Zaznaczył jednak, że w celu poprawy bezpieczeństwa organizowano kampanie sprzątania śmieci i naprawy lin.