Na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym króluje angielski. Już dzisiaj maturzyści będą mieli szansę spróbować swoich sił na jednym z czterech obowiązkowych egzaminów.

Matura 2023. O której się zaczyna i ile potrwa?

Podstawowa matura z języka angielskiego rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 9:00. To moment, w którym zdający otworzą arkusze egzaminacyjne. Na rozwiązanie go uczniowie będą mieli 120 minut. Oznacza to, że egzamin zakończy się o godzinie 11:00.

Dzisiaj egzamin napiszą także uczniowie, którzy zamiast angielskiego wybrali język francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski na poziomie podstawowym. Matura z tych przedmiotów rozpocznie się później. Dopiero o godzinie 14:00 abiturienci będą mogli otworzyć arkusze.

Natomiast matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 9 maja o godzinie 9:00.

Matura 2023. Na co maturzyści powinni szczególnie uważać?

Każdy maturzysta powinien zadbać o to, aby się nie spóźnić. O godzinie 9:00 zamykają się drzwi, a egzamin nie może zostać przerwany. Uczniowie, którzy się spóźnią, będą musieli podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Na salę nie można wnosić telefonów, nadajników oraz różnego rodzaju odbiorników. Znalezienie takiego przedmiotu skutkuje nie tylko unieważnieniem egzaminu dla winnego, ale także dla wszystkich osób, które znajdują się w sali egzaminacyjnej.

Na maturę można wnieść jedynie czarny długopis, dowód tożsamości oraz butelkę wody, która została pozbawiona etykiety. Dozwolone jest także posiadanie chusteczek, nie mogą być jednak w opakowaniu.

Matura 2023. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi

Każdego dnia, po zakończonych maturach na stronach Interii będzie można znaleźć arkusze CKE z rozwiązaniami, które zostaną opracowane przez naszych ekspertów. Zainteresowani będą mogli sprawdzić poprawne odpowiedzi, a maturzyści dowiedzieć się, jak im poszło.

