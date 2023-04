Spis treści: 01 Matura: Język polski - formuła 2023. Zasady punktacji

02 Matura 2023 z polskiego w starej formule. Zasady punktacji

03 Matura z matematyki - formuła 2023. Punktacja

04 Matura. Matematyka w formule 2015 - punktacja

05 Matura 2023 - język obcy nowożytny. Punktacja

Dwie matury to efekt reformy edukacji z 2017 roku, która zlikwidowała gimnazja, przywracając: ośmioletnie podstawówki, czteroletnie licea i pięcioletnie technika. 4 maja absolwenci zreformowanych liceów po raz pierwszy napiszą maturę w nowe formule, określaną przez CKE jako - Formuła 2023.

Pozostali maturzyści, głównie absolwenci czteroletnich techników zmierzą się z egzaminem w starej formule (2015).

Matura: Język polski - formuła 2023. Zasady punktacji

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule 2022 (czyli dla absolwentów czteroletnich liceów) potrwa 240 minut i będzie się składał z trzech części.

Za rozwiązanie zadań maturzysta można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:



Część 1: Język polski w użyciu (ta część matury sprawdzi czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) - 10 punktów. Jak informuje CKE, będzie to około 5-7 zadań głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach.

Część 2:Test historycznoliteracki (ta część matury sprawdzi znajomość problematyki lektur obowiązkowych) - do zdobycia 15 punktów. Będzie to około 6-15 zadań głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach - podaje CKE.

Część 3: Wypracowanie - do zdobycia jest 35 punktów. Maturzyści będą mieli do wyboru dwa tematy, oba bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej - lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych. Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów.

Maturzysta, aby zdać, musi uzyskać wynik nie niższy niż 30 proc.



Zdjęcie Egzamin maturalny w roku 2023 w nowej formule, zmiany na liście lektur obowiązkowych /CKE



Matura 2023: Lista lektur obowiązkowych na poziom podstawowy i rozszerzony

Matura 2023 z polskiego w starej formule. Zasady punktacji

Matura z języka polskiego w formule 2015 (dla absolwentów trzyletniego liceum i czteroletniego technikum) będzie trwała 170 minut.



Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: za część pierwszą - czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną - 20 punktów (ok. 10-13 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach) oraz za część drugą, czyli wypracowanie - 50 punktów.



Wypracowanie z polskiego w formule 2015 należy napisać na jeden z trzech tematów do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Wymagana minimalna długość wypracowania: 250 wyrazów.



Zmiany na maturze 2023. Sprawdź, jak będą wyglądać egzaminy



Matura z matematyki - formuła 2023. Punktacja

"Nowa matura" z matematyki przeprowadzana jest na na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).



Matura z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 trwa 180 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte. Liczba zadań otwartych będzie większa niż na "starej maturze" i - jak podaje CKE - wyniesie między siedem a 13.

Matura. Matematyka w formule 2015 - punktacja

Matura z matematyki, którą zdawać będą absolwenci trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, będzie trwała 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza CKE można zdobyć maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte (których będzie siedem).

Matura 2023 - język obcy nowożytny. Punktacja

W "Formule 2015" za egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 punktów za zadania zamknięte oraz 10 punktów za zadania otwarte.

Nieco inaczej punktacja kształtuje się na nowej maturze. W Formule 2023 za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 32-38 punkty - zadania zamknięte oraz 28-22 punktów - zadania otwarte.



Uwaga maturzyści! Informujemy również, że po zakończonych egzaminach maturalnych na stronach Interii będziemy publikowali arkusze CKE wraz z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych ekspertów. Każdego dnia po maturze z danego przedmiotu będziecie mogli u nas sprawdzać, jakie są poprawne odpowiedzi!



