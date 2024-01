- Jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą - krzyczeli ludzie zgromadzeni przed zakładem karnym w Radomiu. Polityka PiS Mariusza Kamińskiego, który wyszedł na wolność, powitała jego żona i syn. Byłemu szefowi CBA wręczono także bukiet kwiatów.

- Chcę bardzo podziękować mojej ukochanej żonie i synowi. Chcę powiedzieć, że ta walka trwa. To może być długa i trudna droga, ale zwyciężymy - powiedział do przybyłych były minister. - Zwyciężymy! Zwyciężymy! - zaczęli skandować w odpowiedzi manifestujący sympatycy.

- Na koniec chcę powiedzieć: panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy - zapowiedział Kamiński. Zwracając się do wspierającej go grupy powiedział, że "codziennie mnie wspieraliście, byliście ze mną, jesteście wspaniali".

W Przytułach Starych niedaleko Ostrołęki zakład karny opuścił także Maciej Wąsik.

Polityka również powitał skandujący tłum, który skandował m.in. "Cześć i chwała bohaterom". - Chciałem wam podziękować za te ostatnie dni. Codziennie odliczałem od godziny 18 do 18 (początek protestu - red.), aby się z wami pomodlić, aby was usłyszeć - powiedział przed zakładem karnym Maciej Wąsik. Następnie zwrócił się z podziękowaniami do swojej żony. - Walczyła o mnie jak lwica. I zniosła to bardzo dzielnie, dodawało mi to siły - mówił polityk PiS.

Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Byli szefowie CBA na wolności

Działanie zakładu karnego to efekt ułaskawienia, którego dokonał we wtorek późnym popołudniem Andrzej Duda. Prezydent mówił podczas wystąpienia, że jest to finał postępowania ułaskawieniowego, które wszczęto 11 stycznia i które zostało w pełni przeprowadzone.

Jednocześnie Duda zaapelował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze przekazanie dokumentów do kolejnych organów i natychmiastowe uwolnienie polityków PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Duda domagał się jak najszybszego zwolnienia z więzienia przede wszystkim Mariusza Kamińskiego, którego stan zdrowia - ze względu na prowadzoną głodówkę - istotnie się pogorszył.

W poniedziałek szef MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego trafił do szpitala, gdzie przeszedł badania. Następnie przewieziony został do zakładu karnego. We wtorek rano syn Mariusza Kamińskiego informował, że "do południa wdrożona zostanie procedura przymusowego dokarmiania".

Wcześniej Adam Bodnar przesłał do Pałacu Prezydenckiego akta sprawy byłych szefów CBA i wydał opinię, w której wnioskował o niewydawanie aktu łaski. - Zapoznałem się z wyrokami I i II instancji, zapoznałem się też z częścią niejawną wyroku. Za takie przestępstwo urzędnicze kara (dwa lat pozbawienia wolności - red.) jest adekwatna - powiedział prokurator generalny, tłumacząc swoją decyzję w TVP. Dodał też, że "dla mnie oni nie byli niewinni".

Adam Bodnar powiadomił także, że specjalnie pojechał wieczorem do Prokuratury Krajowej i dodał, że przez cały czas pracuje departament ułaskawień. Poinformował też, że wniosek z aktem prawa łaski trafił tam z Pałacu Prezydenckiego około godziny 18:40.

