Globalna awaria platformy Spotify. Firma wydała komunikat

Popularna platforma z muzycznymi streamami Spotify w środę przestała działać. Po południu użytkownicy aplikacji nie mogli się do niej zalogować. Firma, do której należy Spotify poinformowała, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Zdementowano informację o rzekomym włamaniu do systemów bezpieczeństwa.