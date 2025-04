- W Moskwie prowadzone są działania śledcze ze Smirnowem i Dedowem. Zastosowano wobec nich areszt do czasu podjęcia decyzji o środku zapobiegawczym. Śledczy będą wnioskować o ich zatrzymanie - poinformował rozmówca agencji TASS.

Jak podaje agencja TASS, działania Łukina doprowadziły do nieuzasadnionego wydatkowania środków budżetowych w wysokości ponad 173 mln rubli (ok. 8 mln zł). Również Igor Grabin, zastępca dyrektora generalnego Kurskiej Korporacji Rozwoju Obwodu, został w tej sprawie skierowany do aresztu śledczego.