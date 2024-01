- Chciałem wam podziękować za te ostatnie dni. Codziennie odliczałem od godziny 18 do 18 (początek protestu - red.), aby się z wami pomodlić, aby was usłyszeć - powiedział tuż po wyjściu z więzienia polityk PiS.

- Chciałem podziękować w sposób szczególny mojej żonie, walczyła o mnie jak lwica. Zniosła to bardzo dzielnie, dodawało mi to siły - dodał Maciej Wąsik. Były wiceszef CBA ujawnił, że bardzo krzepiły go też komentarze partyjnych kolegów, które śledził w telewizji.