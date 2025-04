Spłonęła zabytkowa dzwonnica. Zatrzymano jedną osobę

- Zatrzymany został mężczyzna, który mógł we wtorek podpalić drewnianą dzwonnicę na Kamionku - poinformowała nadkom. Joanna Węgrzyniak, oficer prasowy policji na warszawskiej Pradze. 64-latek usłyszał zarzuty, a prokuratura zawnioskowała o objęcie go tymczasowym aresztem. Mężczyzna przyznał się do winy