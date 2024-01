Wąsik i Kamiński. Protesty przed zakładami karnymi

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia. To efekt wyroku sądu, który skazał ich na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z aferą gruntową. Wyrok, który zapadł w grudniu ubiegłego roku jest prawomocny i na jego podstawie wygaszono obu politykom mandaty poselskie oraz doprowadzono ich do zakładów karnych.

Procedura ułaskawienia. Żony piszą do ministra

W czwartek żony Kamińskiego i Wąsika skierowały do Adama Bodnara list, w którym wezwały go do "natychmiastowego przekazania akt sprawy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez wydawania opinii w tej sprawie, do czego nie obligują pana przepisy prawa". Żony polityków piszą, że "pozwoli to panu prezydentowi podjąć ostateczną decyzję".