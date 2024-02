Andrzej Duda szczerze o Donaldzie Tusku. "Top of the top"

- Ja powiedziałem: panie premierze, decyzja należy oczywiście do pana, bo pan jest wzywany do konsultacji - wyjawił Duda. Stwierdził jednak, że "to nie jest nasz problem, problem Polski". - To kwestia europejska - uznał, przypominając o protestach rolników, które przetoczyły się od Paryża po Brukselę.

- Rząd chce sobie zagwarantować większą kontrolę nad przejściami granicznymi - ocenił prezydent Andrzej Duda, komentując decyzję rządu ws. wprowadzenia na listę infrastruktury krytycznej przejść granicznych z Ukrainą.

- Tyle lat był w Brukseli jednym z najważniejszych polityków w UE, absolutnie top of the top, zna wszystkich w KE - mówił o premierze Tusku Andrzej Duda, przywołując ich wspólną rozmowę, w której apelował, by szef polskiego rządu z unijnymi urzędnikami ws. rolników rozmawiał i "w jakimś sensie przycisnął".

Andrzej Duda komentuje protesty rolników. "Walczą o byt"

Polski przywódca odniósł się także do incydentu ze skandalicznym transparentem na jednym z rolniczych protestów. - Taka sytuacja nie może być tolerowana, ona musi być piętnowana - ocenił. Wskazał, że w demonstracjach uczestniczą przede wszystkim ludzie, którzy "walczą o byt". - Widzę, że premier ma pełną świadomość sytuacji (...), rząd rozważa różne scenariusze - odpowiedział prezydent, gdy prowadzący zapytał go o ewentualne wprowadzenie jednostronnego embarga na ukraińskie produkty.

- Nie najlepiej reaguję (...), biorąc pod uwagę, jakie my ryzyko, jako Polska, na sobie niesiemy. To na nas, jak do tej pory, spadły rakiety - przypomniał polityk, komentując uderzające w nasz kraj czy rolników wypowiedzi.

Andrzej Duda podkreślił, że "wspieramy Ukrainę w miarę możliwości". Podkreślał, że Polska, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, jest w "absolutnej awangardzie". Dodał też, że jest w stanie wybaczyć uderzające w Polskę słowa, bo wie, że "ci ludzie są pod wpływem ogromnych emocji" i walczą codziennie o życie. - Ja apeluję zawsze o wstrzemięźliwość i dialog - podkreślił.

- Wierzę, że tak. To jest część międzynarodowo uznanych terytoriów, które należą do Ukrainy - powiedział prezydent, gdy zapytano go o powrót Krymu w ręce Ukraińców. - Gdyby Rosja bandycko nie napadła Ukrainy, nie byłoby tych wszystkich problemów, które są, które nas dzisiaj dotykają, które wielu ludziom spędzają sen z powiek - kontynuował w kontekście zbliżającej się drugiej rocznicy pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk pojadą do USA

Prezydent Duda oraz premier Tusk spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem już 12 marca. O wizycie polskich liderów sceny politycznej poinformował 15 lutego Biały Dom. W wydanym oświadczeniu przekazano, że zaproszenie wystosowano w związku z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO.

Jak dowiedziała się Interia, pomysł jednoczesnego zaproszenia dla prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska wyszedł od strony amerykańskiej. Pierwsze rozmowy na ten temat z Pałacem Prezydenckim odbyły się już kilka tygodni temu.

Donald Tusk ws. Ukrainy i protestów rolników. Wspólne ustalenia

W trakcie czwartkowej konferencji premier Tusk odpowiedział na apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o spotkanie na wspólnej granicy. Przekazał także ustalenia, z których wynika, że 28 marca w Warszawie odbędzie się wspólne spotkanie obu rządów.

Donald Tusk wskazał też, że wcześniej spotkania nie będzie. - Jest to także nasze wspólne ustalenie z panem prezydentem Dudą. Oczywiście, jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską - mówił.

***

