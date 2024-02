Szarpanina przed Sejmem. Szymon Hołownia: Kary muszą być surowe

Szymon Hołownia: marszałek Czarzasty kłamie

- Pan marszałek Czarzasty, którego niezwykle wysoko cenię i po ludzku bardzo lubię, mija się z prawdą w ocenie sytuacji. Jeżeli miałbym to powiedzieć mocniej, bez owijania w bawełnę: kłamie . Nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw, które złożone zostały przez klub Lewicy. A jeżeli już, to blokuje je sama Lewica - odpowiedział lider Polski 2050 .

Polityk wskazał, że projekt ustawy Lewicy wpłynął do Sejmu w połowie listopada a już tydzień później wpłynęła autopoprawka złożona przez wnioskodawców. Później - jak relacjonował Hołownia - to Lewica wielokrotnie zwlekała z uzupełnieniami do projektu. - To my mrozimy ustawę, którą zgłosiła Lewica? - pytał.