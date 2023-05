Koronacja króla Karola III. Mundur i szaty przodków

Karol III w dniu koronacji prawdopodobnie włoży mundur wojskowy marynarki wojennej, do którego będą wypięte medale i odznaczenia, w tym Order Podwiązki (najwyższy order brytyjski) oraz Order Ostu (najwyższy order królestwa Szkocji). W trakcie ceremonii koronacyjnej w Opactwie Westminsterskim, Karol III będzie miał na sobie szaty królewskie.

Zgodnie z tradycją, Król Karol III i Królowa Małżonka, podczas nabożeństwa koronacyjnego zaprezentują się w dwóch rodzajach szat. Szaty Stanu będą mieli na sobie po przybyciu do Opactwa Westminsterskiego, a Szaty Cesarskie - po nabożeństwie koronacyjnym - poinformował Pałac Buckingham.

Królewska Szata Stanu, którą włoży Karol III jest wykonana z karmazynowego aksamitu i miał ją na sobie jego dziadek - król Jerzy VI w czasie koronacji w 1937 roku.

Instagram Post Rozwiń

Natomiast Królowa Małżonka włoży Szatę Stanu z karmazynowego aksamitu, która była pierwotnie uszyta dla królowej Elżbiety II, na jej koronację w 1953 roku.

Szata Cesarska przyszłego króla, którą nosił król Jerzy VI wykonana jest z fioletowego jedwabnego aksamitu. Szata ozdobiona jest złotym haftem.

Zobacz więcej: Koronacja Karola III w ciszy? Trwają poszukiwania kościelnych dzwonników

Po ceremonii namaszczenia, monarcha pod Szatę Cesarską włoży złoty jedwabny płaszcz zwany Supertunicą. Wyjątkowa Supertunica została uszyta w 1911 roku na koronację króla Jerzego V. Następnie była użyta do koronacji króla Jerzego VI w 1937 r. i królowej Elżbiety II w 1953 r.

Supertunica nawiązuje do szat kapłańskich oraz zakonnych, jest bogato zdobiona i waży ok. 2 kilogramów.

Instagram Post Rozwiń

Aksamitna fioletowa Szata Cesarska Królowej Małżonki zainspirowana została naturą i środowiskiem. Wyhaftowane są na niej owady, rośliny, a także emblematy narodowe Wielkiej Brytanii i królewski szyfr. Szaty zostały wykonane przez londyńskich krawców Ede & Ravenscroft.

Instagram Post Rozwiń

Koronacja króla Karola III. Korona warta miliony

Podczas ceremonii, Karol III będzie miał włożoną koronę świętego Edwarda. Taką samą koronę miał Henryk III, podczas jego koronacji w 1220 roku. Korona wykonana jest z 22-kratowego złota, wysadzana jest 444 kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi oraz waży 2,23 kg. Gdy korona będzie wkładana na głowę monarchy, zebrani w Opactwie Westminsterskim wykrzyczą słowa brytyjskiego hymnu "God Save The King" ("Boże, chroń Króla" - red.).

Zobacz więcej: Nieoficjalnie: Koronacja Karola III bez ważnego gościa z USA

W czasie ceremonii, Karol III otrzyma także jabłko królewskie i berło z gigantycznym klejnotem Cullinan I, który jest największym na świecie oszlifowanym białym diamentem. Chociaż klejnoty królewskie uważane są za bezcenne, korona świętego Edwarda szacowana jest na ok. 57 mln dolarów.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Rolka Rozwiń

Kontrowersje wokół korony Królowej Małżonki

Królowa Małżonka, podczas koronacji będzie miała na sobie koronę Królowej Marii, babki królowej Elżbiety II, tyle że bez kontrowersyjnego klejnotu - Koh-i-noor. Hindusi upominają się o zwrot tego drogocennego diamentu, argumentując, że został on skonfiskowany przez oddziały Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej w połowie XIX wieku. Korona z drogocennym klejnotem jest przechowywana w angielskim skarbcu koronnym.

Instagram Post Rozwiń

Korona Camilli będzie ozdobiona diamentami Cullinan III, IV i V, które były częścią osobistej kolekcji biżuterii królowej Elżbiety II.

Instagram Post Rozwiń

Koronacja króla Karola III. Bez tiar i zdobnych szat

Ostatnia koronacja brytyjskiego monarchy była ponad pół wieku temu. Od tego czasu zmieniły się zasady ubioru i to ma być widoczne w strojach gości zaproszonych na ceremonię. Podczas poprzednich koronacji księżne, hrabiny czy książęta mieli na sobie szaty przygotowane specjalnie na koronację. Tym razem ma być inaczej. Karol III poprosił gości o włożenia stroju dziennego, garnituru lub stroju narodowego, a także o to, by w swoim ubiorze wybrać prostotę.

Zobacz więcej: Królowa Elżbieta II walczyła z rakiem? Tak twierdzi jej biograf

"Nie sądzę, żebyśmy zobaczyli jak księżna Walii czy hrabina Edynburga będą miały na sobie tiary. Myślę, że nacisk zostanie położony bardziej na ubiór dzienny, potwierdzając swobodę stroju na to wydarzenie" - zaznaczył Grant Harrold, który pracował dla Karola od 2004 - 2011 roku.

Wiele emocji wzbudza też kreacja Kate Middleton, która jest uznawana za ikonę stylu. Żona księcia Williama zazwyczaj stawia na klasyczną elegancję i wybiera strój od brytyjskiego kreatora. Czy i tym razem będzie podobnie? To na razie jest tajemnicą. Księżna Kate zdradziła jedynie, że w kreacji, którą włoży na ceremonię jest "odrobina błękitu".

Instagram Post Rozwiń

Koronacja króla Karola III. Suknia Camilli od znanego projektanta

Camilla w dniu koronacji, poza królewskimi szatami będzie miała na sobie suknię zaprojektowaną przez swojego przyjaciela - Bruce’a Oldfielda. Brytyjski kreator często współpracuje z rodziną królewską i był jednym z ulubionych projektantów zmarłej Diany, księżnej Walii.

Jak donoszą brytyjskie media, projekt sukni koronacyjnej powstał we współpracy z Camillą, jednak pozostanie tajemnicą aż do czasu ceremonii. Wiadomo natomiast, że suknia Camilli będzie w bardziej nowoczesnym duchu, w porównaniu do poprzednich kreacji, które miały na sobie królewskie kobiety podczas koronacji.

Instagram Post Rozwiń

Koronacja króla Karola III. Mężczyźni w mundurze i garniturze

Książę William, najstarszy syn króla Karola włoży mundur, do którego będą przypięte medale i odznaczenia za zasługi dla narodu i wojska.

Prawdopodobnie będzie miał na sobie ubiór podobny do tego, który włożył na pogrzeb jego babki - królowej Elżbiety II.

Instagram Post Rozwiń

W koronacji udział weźmie też książę Harry, młodszy syn Karola. Wiele wskazuje na to, że na tę uroczystość włoży garnitur, do którego będą przypięte jego odznaczenia i medale związane z pełnieniem służy wojskowej. Książe Sussex, mimo zasług dla armii, nie ma prawa do włożenia munduru podczas ważnych uroczystości, ponieważ niespełna trzy lata temu porzucił książęce obowiązki.

Na koronacji zabraknie żony Harry’ego - Meghan Markle i ich dzieci - księcia Archiego i księżniczki Libett. Książę Sussex, w Wielkiej Brytanii ma spędzić 24 godziny. Zaraz po koronacji wróci do domu w Kalifornii, gdzie będzie przyjęcie urodzinowe jego syna, Archiego.

"Koronacja będzie odzwierciedlać dzisiejszą rolę monarchy i patrzeć w przyszłość, będąc jednocześnie zakorzeniona w wieloletnich tradycjach i widowiskowości" - czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Ceremonia koronacyjna Karola III i Królowej Małżonki odbędzie się 6 maja, w Opactwie Westminsterskim, przewodniczył jej będzie arcybiskup Canterbury.

Najnowsze informacje dotyczące uroczystości w Wielkiej Brytanii znajdziesz w Interii w raporcie o koronacji króla Karola III.

Marzena Ignor