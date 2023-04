Nieoficjalnie: Koronacja Karola III bez ważnego gościa z USA

Decyzja Joe Bidena o niebraniu udziału w koronacji Karola III nie jest niczym niezwykłym - mówią nieoficjalnie w rozmowie z "The Washington Post" amerykańscy urzędnicy. Na czele delegacji USA ma stanąć pierwsza dama Jill Biden . Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Biały Dom.

Jak przypomina "The Washington Post", żaden poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych nie uczestniczył w koronacji brytyjskiego monarchy.

Biden przybył na pogrzeb królowej. To precedens

Joe Biden zdecydował się jednak na pewien precedens. We wrześniu dołączył do grona światowych przywódców, którzy wzięli udział w pogrzebie królowej Elżbiety II. Jak komentowano wówczas, był to pierwszy raz w historii, kiedy amerykański przywódca wziął udział w brytyjskim pogrzebie państwowym.

Choć nieobecność Bidena na koronacji brytyjskiego monarchy będzie można zaliczyć do swego rodzaju tradycji, w Wielkiej Brytanii już pojawiła się krytyka pod adresem prezydenta USA. Prawicowi komentatorzy uważają, że będzie to z jego strony akt lekceważenia monarchii.

Biały Dom dotychczas nie odniósł się oficjalnie do sprawy. Według mediów, oficjalna informacja o składzie delegacji na koronację króla Karola III ma zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach.

Koronacja Karola III 6 maja. Puby będą czynne do 1 w nocy

Koronacja Karola III odbędzie się w sobotę 6 maja w Opactwie Westminsterskim, ale wydarzenia związane z nią będę trwały do poniedziałku 8 maja, który będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Karol III został królem Wielkiej Brytanii 8 września zeszłego roku, wraz ze śmiercią swojej matki Elżbiety II.

Z okazji koronacji brytyjskiego monarchy w dniach od 5 do 7 maja puby i bary w Anglii i Walii mają być otwarte do godziny 1 w nocy, czyli dwie godziny dłużej niż zwykle.



