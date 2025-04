Kardynał Konrad Krajewski na prośbę papieża Franciszka i z pomocą trzech kierowców wyruszył w swoją dziesiątą misję do Ukrainy - poinformował Watykan. Papieski jałmużnik dostarczył do wschodnioeuropejskiego kraju cztery ambulanse , w pełni wyposażone w sprzęt medyczny niezbędny do ratowania ludzkiego życia.

Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, której duchowny jest prefektem, powiadamiając o akcji, przypomniała słowa Franciszka z ubiegłorocznego orędzia "Urbi et Orbi". - Tylko Jezus otwiera drzwi do życia - mówił papież. - Te same drzwi, które my wciąż zamykamy, gdy wojny rozprzestrzeniają się po całym świecie - podkreślał.