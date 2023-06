Spis treści: 01 Egzamin ósmoklasisty 2023. Dodatkowe terminy. Dla kogo?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Dodatkowe terminy. Dla kogo?

Egzamin ósmoklasisty w roku 2023 odbył się w pierwszym terminie w dniach 23-25 maja. Pierwszego dnia uczniowie klas ósmych mogli się popisać wiedzą z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, a trzeciego - z języka obcego, przy czym większość uczniów wybrała język angielski.

Ósmoklasiści, którzy w tych dniach przystąpili do egzaminów, czekają teraz na wyniki. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 mają być ogłoszone 3 lipca.

Jednak w czerwcu do egzaminów ósmoklasisty 2023 w terminie dodatkowym przystąpią jeszcze ci uczniowie, którzy nie mogli zdawać ich w terminie pierwszym. Kiedy jest termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty?

12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,

(poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym, 13 czerwca 2023 roku (wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,

(wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym, 14 czerwca 2023 roku (środa) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka obcego w terminie dodatkowym.

Kto może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym? To szansa dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli napisać testów w sesji podstawowej, ale też dla tych, którym przerwano egzamin pisany w terminie głównym.

O czym trzeba pamiętać? Uczniowie mogą wziąć ze sobą na egzamin ósmoklasisty wyłącznie przybory do pisania. Na test z matematyki powinni zabrać jeszcze linijkę. Uczeń powinien mieć także przy sobie legitymację szkolną lub dowód tożsamości.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Czy można nie zdać?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Każdy uczeń przystępujący do testów automatycznie je zdaje, gdyż na egzaminie ósmoklasisty 2023 nie obowiązuje próg zdawalności.

Egzamin jest obowiązkowy i trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Jednocześnie uczniowie muszą postarać się o to, by napisać testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego najlepiej jak potrafią. Osiągnięte wyniki zadecydują bowiem o tym, gdzie dany uczeń będzie mógł kontynuować edukację na poziomie szkoły średniej.

Zdjęcie Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w pierwszym terminie, już wkrótce napiszą testy w terminie dodatkowym. / Piotr Hukalo/East News / East News

Egzamin ósmoklasisty 2023. Jak są obliczane punkty?

Zdobyte na egzaminie ósmoklasisty 2023 punkty mają wpływ na to, czy uczeń dostanie się do swojej wymarzonej szkoły. Wielu uczniów zastanawia się: "Co, jeśli uzyskam małą liczbę punktów?". Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo dostania się do wymarzonej placówki i kontynuowania nauki w takiej szkole, którą uczeń dla siebie wybrał.

Jaka jest punktacja na egzaminie ósmoklasisty 2023? Łącznie można uzyskać 100 punktów. Z języka polskiego można otrzymać 45 punktów, z matematyki 25 punktów, a z języka obcego 30 punktów. Wyniki egzaminu wyrażane są jednak w procentach i przedstawiane na skali centylowej. Każdy z tych wyników może więc oznaczać uzyskanie wyniku 100 proc.

Jak punktacja z egzaminu jest przeliczana na punkty rekrutacyjne do szkoły średniej? Liczba uzyskanych na testach punktów przeliczana jest na procenty. Wyniki z języka polskiego i matematyki trzeba pomnożyć przez 0,35. Jeśli zatem komuś uda się otrzymać 100 proc. na tych egzaminach, to przyniesie mu to po 35 punktów.

Z kolei punkty z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Jeśli więc uczeń zdobył komplet punktów, to do rekrutacji otrzyma 30 punktów (bo 100 x 0,3 = 30).

Kolejne 100 punktów uczeń może otrzymać za świadectwo - liczone są one za ocenę z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych, obowiązkowych przedmiotów. Im wyższa ocena, tym więcej punktów może zdobyć uczeń. Dodatkowe punkty można otrzymać za świadectwo z wyróżnieniem (7 punktów) i za wolontariat (3 punkty). Łącznie zatem absolwent szkoły podstawowej może zebrać za egzamin ósmoklasisty 2023 200 punktów.

