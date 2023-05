Egzamin ósmoklasisty z angielskiego jest dla wielu uczniów najmniej stresujący. Test z języka obcego ósmoklasiści często określają jako łatwy. Tak było i tym razem. - Arkusz z języka angielskiego był prosty. Na bardzo podobnym poziomie jak na egzaminach próbnych - powiedział Interii Janek z Krakowa , który dzisiaj także mierzył się z angielskim.

Reklama

Angielski na egzaminie ósmoklasisty 2023. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE z angielskiego (egzamin ósmoklasistów) oraz transkrypcja nagrań, które zostały odtworzone dzisiaj na egzaminie, pojawią się w tym miejscu około godz. 13:00. Następnie zamieścimy poprawne odpowiedzi do kolejnych zadań.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z ANGIELSKIEGO, ARKUSZ CKE (pobierz tutaj wkrótce) + TRANSKRYPCJA

Arkusz egzaminacyjny składał się z części sprawdzających: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Egzamin trwał 90 minut.

Zobacz: Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka - arkusz CKE i odpowiedzi (przejdź)

Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego. ARKUSZ CKE i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2023. Angielski od lat najpopularniejszy

Wszyscy ósmoklasiści zdawali dzisiaj język obcy nowożytny. Wybierali spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Każdy uczeń mógł zdecydować się tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Angielski od lat bije rekordy popularności. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) , 97.8 proc. dzieci z klas ósmych zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugi w kolejności był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu ósmoklasistów z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki 3 lipca, potem zaświadczenia

W lipcu wszyscy ósmoklasiści, dowiedzą się jak poszło im na tegorocznym egzaminie. 3 lipca poznają wyniki, a trzy dni później - 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

"Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający" - precyzuje CKE.

Egzaminu ósmoklasisty nie można oblać, ale wynik wpływa na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Czytaj także: Polonistka ocenia: Arkusz z polskiego wcale banalny nie był

Rekrutacja do szkół średnich. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?



Chwile grozy przed egzaminem ósmoklasisty. Dyrektor: Wszyscy są cali