Spis treści: 01 Polski na egzaminie ósmoklasisty 2023. U nas arkusze CKE i odpowiedzi

02 Egzamin ósmoklasisty 2023. Matematyka na "drugi ogień"

03 Angielski najpopularniejszy na egzaminie ósmoklasisty 2023

04 Minister Czarnek do ósmoklasistów: Przed wami ważne dni

05 Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

06 Egzamin ósmoklasisty. Czy można nie zdać?

Język polski - jak co roku to od tego przedmiotu rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty . Dzisiaj o godz. 9:00 uczniowie klas ósmych otrzymają arkusze egzaminacyjne CKE i rozpoczną ich rozwiązywanie. Egzamin ósmoklasisty z polskiego potrwa 120 minut.

W przypadku egzaminu z polskiego zdający mogą wnieść na salę pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem. Warto na wszelki wypadek wziąć ze sobą dwa długopisy, gdyby jeden z nich odmówił posłuszeństwa. Uczniowie mogą też zabrać butelkę wody.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań na egzaminie z polskiego będzie można zdobyć łącznie 45 punktów. W pierwszej części arkusza CKE znajdą się zadania oparte na dwóch tekstach, druga część to wypracowanie na jeden z dwóch zadanych tematów.

"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych)" - zaznacza CKE.

W arkuszu egzaminacyjnym CKE znajdą się także zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych.

Czy egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego okaże się bułką z masłem? Śledzicie Interię, a szybko się o tym przekonacie. Już o 13:00 opublikujemy arkusz CKE: egzamin ósmoklasisty 2023 -język polski wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Matematyka na "drugi ogień"

W środę odbędzie się egzamin z matematyki. Rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa równe 100 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków czas może zostać wydłużony o 50 minut). Jak podaje CKE, w arkusz znajdzie się od 19 do 23 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich będzie można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023? Zgodnie z wytycznymi CKE: pióro lub długopis z czarnym atramentem i linijkę.

W przeciwieństwie do maturzystów ósmoklasiści nie mogą korzystać z kalkulatorów. Do sali egzaminacyjnej nie można również wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, jak np. telefon komórkowy, smartwatch. Jak zapowiada CKE, złamanie tej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Angielski najpopularniejszy na egzaminie ósmoklasisty 2023

Trzeciego dnia w sesji egzaminu ósmoklasisty 2023 przyjdzie czas na język obcy nowożytny. Sprawdzian rozpocznie się tak samo jak w poprzednie dni o godz. 9:00 i potrwa 90 minut.

"Największa grupa ósmoklasistów - bo aż 97,8 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów" - wylicza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Minister Czarnek do ósmoklasistów: Przed wami ważne dni

Do ósmoklasistów zwrócił się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Przed Wami bardzo ważne dni. Jesteśmy przekonani, że praca wykonana przez Was do tej pory w szkołach podstawowych, przyniesie Wam znakomite rezultaty. Powodzenia na egzaminie ósmoklasisty" - powiedział w nagraniu zamieszczonym na Twitterze.