Jechali na egzamin ósmoklasisty. Autobus miał wypadek

Oprac.: Jolanta Kamińska Egzamin ósmoklasisty 2023

Ósmoklasiści z Małopolski, którzy jechali autobusem MPK linii 227 na egzamin z matematyki, przeżyli dodatkowy stres. W drodze do szkoły doszło do wypadku. Pojazd przebił ogrodzenie i wjechał w jedną z posesji w Woli Zachariaszowskiej (powiat krakowski), niedaleko szkoły. Ostatecznie dzieciom udało się podejść do testu. - Na szczęście wszyscy są cali i zdrowi. W związku ze zdarzeniem mieliśmy nieznaczne opóźnienie w rozpoczęciu egzaminu ósmoklasisty - powiedział Interii dyrektor szkoły Krzysztof Lepiarczyk.

Zdjęcie Ósmoklasiści z Małopolski przeżyli dodatkowy stres; zdj. ilustracyjne i zniszczony autobus, którym jechali uczniowie / Dariusz Gorajski / Agencja FORUM