Ósmoklasiści na środowym egzaminie z matematyki mierzyli się m.in. z zadaniem 10., gdzie trzeba było policzyć na podstawie mapy, jaki dystans w rzeczywistości dzieli dwa przystanki autobusowe.

Uczniowie wiedzieli, że na rysunku odległość to osiem centymetrów, a skala mapy to 1:4000. Wystarczyło więc przemnożyć osiem centymetrów razy cztery tysiące, uzyskując 32 tys. centymetrów. Warianty podano w metrach, a skoro jeden metr to 100 centymetrów, prawidłową odpowiedzią było A - 320 metrów.

Zdjęcie Strona ze środowego testu z matematyki z zadaniem z mapą / CKE

Mapa z memów na egzaminie ósmoklasisty

Ta zagadka, premiowana jednym punktem, przykuła uwagę internautów z innego względu, niż sposób dojścia do prawdy. Zauważyli, że użyta w zadaniu mapa pochodzi z prześmiewczego rysunku, a na egzaminie została przycięta.

W oryginale na satyrycznym dziele są napisy po angielsku, a nazywa się ono "Mapa każdego europejskiego miasta". Jak z niej "wynika", w metropoliach na Starym Kontynencie z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy chociażby aleję Pamięci II Wojny Światowej, katedrę, Stare Miasto znane z pocztówek czy most o "chwalebnej" nazwie nad rzeką o jednosylabowej nazwie.

Na teście, który dostali ósmoklasiści, napisów nie ma. Zniknął więc m.in. taki sugerujący, gdzie w europejskich miastach można kupić nielegalne substancje. Rzecz jasna, dotąd nie służyła ona uczniom do obliczania odległości.