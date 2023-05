Spis treści: 01 Polski na egzaminie ósmoklasisty 2023. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego zdawało dzisiaj w całej Polsce ponad pół miliona uczniów klas ósmych. Arkusz CKE z polskiego składał się z dwóch części: testu, gdzie pojawiły się zarówno zadania otwarte jak i zamknięte, oraz wypracowania. W przypadku wypracowania zdający mogli wybrać jeden z dwóch proponowanych tematów.

Co było na egzaminie ósmoklasisty z polskiego? Zobaczcie sami. W tym miejscu zamieszczamy arkusz CKE - język polski, następnie minuta po minucie będziemy dodawać kolejne proponowane odpowiedzi, które dla ósmoklasistów przygotuje nasz ekspert (arkusz i odpowiedzi poniżej).

EGZAMIN ÓSMOKLAISTY 2023: JĘZYK POLSKI - ARKUSZ CKE (pobierz tutaj)

Temat numer 1: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.



Temat numer 2: Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego. Zasady oceniania

Rozwiązania zadań na egzaminie ósmoklasisty sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W przypadku języka polskiego w arkuszu CKE znajdują się zadania zamknięte, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz wypracowanie.

Za zadania zamknięte można zdobyć od 1 do 2 punktów (w zależności od rodzaju zadania). Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi można natomiast otrzymać od 0 do 4 punktów. "W tych zadaniach nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, chyba że w poleceniu zostanie określone inaczej. Schemat oceniania będzie opracowywany do każdego zadania odrębnie" - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

W przypadku wypracowania za jego napisanie można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oceniając pracę, egzaminatorzy będą przydzielali punkty w każdym z ośmiu kryteriów: realizacja tematu wypowiedzi, elementy twórcze, kompetencje literackie i kulturowe, kompozycja tekstu, styl, język, ortografia, interpunkcja.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy jest nieważny?

Egzamin ósmoklasisty 2023 może zostać unieważniony w dwóch sytuacjach: podczas egzaminu oraz po egzaminie.

Unieważnienie podczas egzaminu ósmoklasisty następuje jeżeli uczeń:

- rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie;

- wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej;

- wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych;

- zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły).

Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym CKE, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:



- udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi;

- korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia;

- skorzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej;

- skopiowanie fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.



Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Wydawanie wyników i zaświadczeń

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje indywidualne rezultaty. Z kolei zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca. Na zaświadczeniu każdy uczeń dostanie wynik:

- egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

- egzaminu ósmoklasisty z matematyki

- egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać (nie ma minimalnej liczy punktów, jaką trzeba uzyskać). Natomiast warto zawalczyć o dobry wynik, który ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia podstawówki.

