Spis treści: 01 Egzamin ósmoklasisty 2023 - jakie zmiany w stosunku do lat ubiegłych?

02 Jak wygląda egzamin ósmoklasisty 2023?

03 Kto musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2023 - jakie zmiany w stosunku do lat ubiegłych?

Niebawem, bo 23 maja, uczniów ostatnich klas podstawówek czeka wielki test. I już ten termin jest ważną zmianą w egzaminie ósmoklasisty 2023, bo w latach poprzednich te testy odbywały się w kwietniu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) poinformowała, że termin ten został zmieniony na stałe. Oznacza to, że w przyszłym roku egzaminy również odbędą się w maju. Zmiana ta ma dać uczniom więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty.

Drugą istotną zmianą w egzaminie ósmoklasisty 2023 jest zakres wymagań egzaminacyjnych. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Tegoroczni ósmoklasiści będą podchodzili do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ministerstwo zarzuciło na razie pomysł dorzucenia do tego zestawu czwartego przedmiotu.

Ironia na egzaminie ósmoklasisty 2023. Jak rozpoznać ją w tekście?

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty 2023?

Egzamin ósmoklasisty 2023 otwiera tradycyjnie test z języka polskiego. Zacznie się on 23 maja, we wtorek. Kolejnego dnia, w środę 24 maja uczniowie zasiądą do pisania testu z matematyki, a w czwartek, 24 maja - z języka obcego. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00 i potrwają dwie godziny. Test z języka polskiego obejmuje część zawierającą pytania oraz wypracowanie. Uczniowie będą mieli na to 120 minut. Z tego testu uczniowie będą mogli uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki obejmuje od 19 do 23 zadań. Większość z nich stanowić będą pytania zamknięte. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 100 minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie będą mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego obejmuje kilka części. To test z rozumienia języka obcego ze słuchu, znajomość tekstów pisanych, środków językowych oraz napisanie krótkiej wypowiedzi. Uczniowie będą mieli na to 90 minut. Można tu zdobyć maksymalnie 55 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Części mowy - powtórzenie

Kto musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Musi do niego przystąpić każdy, kto chce być absolwentem szkoły podstawowej, bez niego ta szkoła nie zostanie uznana za ukończoną. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotów, które są objęte egzaminami, a więc języka polskiego, matematyki i języka obcego.



Dobra wiadomość jest taka, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Ma on tylko oceniać stan wiedzy ucznia po szkole podstawowej. Jednak wyniki egzaminu w połączeniu ze średnią ocen na świadectwie mają wpływ na to, do jakiej szkoły średniej dostanie się uczeń.

