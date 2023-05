Czytaj również: Nauczyciele kontra AI. Są już tacy, którzy wykorzystują ChatGPT w szkole

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można wziąć na egzamin?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą się pojawić wyposażeni przede wszystkim w uporządkowaną wiedzę. Nie mogą ze sobą bowiem zabrać zbyt wielu przyrządów i pomocy. Bezwzględnie zabronione jest między innymi korzystanie z telefonu komórkowego. Nie wolno ani przynosić, ani używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Ósmoklasiści - w odróżnieniu od maturzystów - nie mogą również korzystać na egzaminie ósmoklasisty z matematyki na przykład z kalkulatora czy tablic ze wzorami. Wykonując ewentualne rysunki, trzeba używać długopisów, a zatem wnoszenie na salę ołówków również jest zbędne. Na egzaminach z języka polskiego i języka obcego zabronione jest też korzystanie ze słowników.

Co zatem można mieć ze sobą na sali na egzaminie ósmoklasisty? Zgodnie z wytycznymi CKE:

na egzaminie z języka polskiego - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

- pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, na egzaminie z matematyki - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem i linijkę,

- pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem i linijkę, na egzaminie z języka obcego - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

Warto na wszelki wypadek wziąć ze sobą dwa długopisy, aby uniknąć problemów, gdyby jeden z nich się wypisał. Uczniowie mogą też zabrać na egzamin butelkę wody.

Egzamin ósmoklasisty - dla kogo dodatkowe materiały i pomoce?

Warto wiedzieć, że z pewnych materiałów dodatkowych i przyborów pomocniczych mogą korzystać ci uczniowie, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty . Mogą oni użyć sprzętu, który wykorzystują w procesie dydaktycznym i który umożliwi im przeprowadzenie egzaminu.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą wnieść do sali egzaminacyjnej sprzęt medyczny i leki. Szkoła obowiązkowo powinna zapewnić osobom niewidomym i słabowidzącym sprzęt oraz oprogramowanie specjalistyczne, odpowiednie dla danego ucznia. Powinna również zapewnić komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem wszystkim uprawnionym do dostosowania, jeśli zostało im ono przyznane.

Osoby słabo widzące mogą wnieść na salę egzaminacyjną przybory optyczne, z których korzystają na co dzień. Cudzoziemcy mogą za to skorzystać ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej, przy czym albo przynoszą go sami, albo zapewnia go szkoła. Zostaną wcześniej poinformowani, czy placówka zapewni słownik, czy też będą musieli wziąć na egzamin własny.

