Spis treści: 01 Egzamin ósmoklasisty 2023 – harmonogram. Kiedy i o której godzinie?

02 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Jak wygląda? Ile trwa?

03 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Lista lektur obowiązkowych

04 Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Jak wygląda? Ile trwa?

05 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego. Jak wygląda? Ile trwa?

06 Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można zabrać ze sobą, a czego nie wolno mieć?

07 Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile procent trzeba mieć, żeby zdać?

08 Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2023 – harmonogram. Kiedy i o której godzinie?

Uczniowie na egzaminie ósmoklasisty 2023 zmierzą się z egzaminami z języka polskiego, matematyki oraz wybranego nowożytnego języka obcego (tj. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023 jest znany od dawna. Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 23-25 maja, czyli od wtorku do czwartku.

Reklama

Pierwszego dnia testów uczniowie napiszą egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, drugiego dnia - egzamin ósmoklasisty z matematyki, a trzeciego dnia - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. Najczęściej wybierany jest w tej części egzaminu ósmoklasisty język angielski.

Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasistów 2023 w terminie głównym przedstawia się następująco:

język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9,

- 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9, matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9,

- 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9, język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Jak wygląda? Ile trwa?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpocznie trzydniowy maraton testów. Na rozwiązanie wszystkich zadań z tego egzaminu uczniowie będą mieli 120 minut, a więc równe dwie godziny.

Arkusz CKE na egzaminie ósmoklasisty 2023 z języka polskiego będzie składał się z dwóch części:

zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte, odnoszące się do podanych fragmentów tekstów: literackiego oraz nieliterackiego (np. naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego), zadania sprawdzające wiedzę językową oraz zadania ikoniczne.

dłuższa wypowiedź pisemna na jedne z dwóch podanych tematów wypracowań: jedno o charakterze twórczym (opowiadanie), a drugie o charakterze odtwórczym (rozprawka), w którym należy odwołać się do dowolnej lektury obowiązkowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Lista lektur obowiązkowych

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to czternaście pozycji, z którymi uczeń musi zapoznać się przed przystąpieniem do napisania sprawdzianu. Wśród nich są:

Charles Dickens - "Opowieść wigilijna",

Aleksander Fredro - "Zemsta",

Jan Kochanowski - wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,

Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec",

Adam Mickiewicz - "Reduta Ordona",

Adam Mickiewicz - "Śmierć Pułkownika",

Adam Mickiewicz - "Świtezianka",

Adam Mickiewicz - "Dziady część II",

Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" (całość),

Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę",

Henryk Sienkiewicz - "Quo vadis",

Henryk Sienkiewicz - "Latarnik",

Juliusz Słowacki - "Balladyna",

wiersze wybranych poetów.

Warto zaznaczyć, że uczeń w trakcie pisania wypracowania może odwołać się również do lektur zawartych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych:

Jan Kochanowski - wybrane pieśni oraz treny I i V,

Adam Mickiewicz - wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie,

Ignacy Krasicki - "Żona modna",

Sławomir Mrożek - "Artysta",

Stefan Żeromski - "Syzyfowe prace",

Melchior Wańkowicz - "Tędy i owędy" (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Jak wygląda? Ile trwa?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. Arkusz zawiera od 19 do 23 zadań, w tym zadania otwarte (5-7) i zamknięte (14-16). Czego można spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? W dotychczasowych arkuszach egzaminacyjnych popularne były zadania sprawdzające wiedzę z zakresu:

sprawności rachunkowej,

wykorzystania i tworzenia informacji,

wykorzystania i tworzenia interpretacji,

rozumowania i argumentowania.

Przykłady zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki to:

W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe ¼. Ile kulek zielonych dołożono do pudełka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na rysunku przedstawiono trapez zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7: 50 do godziny 8:05. Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w km/h. Zapisz obliczenia.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego. Jak wygląda? Ile trwa?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Zdecydowana większość uczniów wybiera egzamin z języka angielskiego. Czas trwania tego testu wynosi 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza:

rozumienie ze słuchu,

znajomość funkcji językowych,

rozumienie tekstów pisanych,

znajomość środków językowych,

tworzenie pisemnej wypowiedzi składającej się od 50 do 120 słów.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 55 punktów. Za bezbłędne rozwiązanie zadań zamkniętych uczeń otrzyma 34 punkty, z kolei suma punktów z zadań otwartych wynosi 21.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można zabrać ze sobą, a czego nie wolno mieć?

Przed przystąpieniem do egzaminów ósmoklasisty warto zapoznać się z listą rzeczy dozwolonych i zabronionych. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań.

Zobacz więcej: Co Ty wiesz o szkole? Trudny quiz na początek roku szkolnego. Dasz radę zdobyć 11/15?

Należy zaznaczyć, że podczas egzaminu ósmoklasisty nie wolno korzystać ze słowników, kalkulatora oraz innych urządzeń elektronicznych.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile procent trzeba mieć, żeby zdać?

Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać.



Zobacz więcej: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i maturach 2023. Na co muszą przygotować się uczniowie?



Wyniki z egzaminu ósmoklasisty są jednak ważne podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania wyników szkołom to 3 lipca 2023 r. Wydanie zdającym zaświadczeń oraz informacji nastąpi 6 lipca 2023 r.

Zobacz także:

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co trzeba umieć z polskiego, angielskiego i matematyki?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy jest egzamin dla uczniów z ósmych klas?