Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy jest? Najważniejsze terminy

Egzamin ósmoklasisty 2023

W tym roku ósmoklasiści przystąpią do egzaminów między 23 a 25 maja. Sprawdzą one wiedzę uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Absolwenci szkół podstawowych swoje wyniki poznają na początku lipca. Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać? Ile punktów jest do zdobycia?

Zdjęcie Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty odbędą się między 23 a 25 maja / 123RF/PICSEL