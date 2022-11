Świąteczne jarmarki od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Te przedświąteczne wydarzenia odbywają są w małych i dużych miastach w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Co roku organizatorzy przygotowują dla mieszkańców i przybyłych turystów wiele atrakcji.



Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie

Zagraniczne jarmarki bożonarodzeniowe są doskonałym pomysłem na to, aby poznać kulturę innych krajów i panujące w nich zwyczaje, a to wszystko w magicznej, przedświątecznej aurze.

Reklama

Na jarmarkach bożonarodzeniowych nie brakuje kramów z prezentami, rękodziełem i lokalnymi przysmakami, a wypicie gorącej czekolady, aromatycznego grzańca czy miodu pitnego to niemalże ich obowiązkowe punkty dla każdego turysty. Zdarza się, że podczas kiermaszów wystawiane są jasełka, odbywają się koncerty i przedstawienia artystyczne. Większość tego typu wydarzeń zaczyna się już pod koniec listopada i trwa nawet do początku stycznia, dlatego warto wcześniej zaplanować podróż, aby móc odwiedzić kilka najciekawszych miejsc.

Jarmark bożonarodzeniowy w Norymberdze

Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych jarmarków bożonarodzeniowych jest ten, który odbywa się w Norymberdze i nosi nazwę "Chriskindlemarkt". Niektórzy twierdzą, że jest on zdecydowanie najpiękniejszy i największy w całej Europie.



Bardzo charakterystyczną atrakcją dla turystów, którzy w okresie przedświątecznym przybywają do Norymbergi, jest możliwość skosztowania lokalnego ponczu przygotowanego w ogromnym garze, pieczonych kiełbasek i tradycyjnych pierników. Na zwiedzających czeka też co roku blisko 200 stoisk, które pojawiają w piątek poprzedzający rozpoczęcie adwentu. Kiermasz trwa aż do wigilii.

Zdjęcie Tłumy na otwarciu jarmarku w Norymberdze / Johannes Simon / Getty Images

Wiedeń zaprasza na jarmark świąteczny

Kolejny kiermasz świąteczny z długoletnią tradycją organizowany jest na wiedeńskim Placu Ratuszowym. Zaczyna się już w połowie listopada i trwa do drugiego dnia świąt. Średnio co roku bierze w nim udział 150 wystawców, a wydarzenie przyciąga ok. trzy miliony turystów.





Wiedeńskim specjałem, którego trzeba spróbować podczas jarmarku, są prażone migdały. Klimat zapewnia także ogromna, pięknie przystrojona choinka. Zgodnie z tradycją co roku przywożona jest z innego landu.

Zdjęcie Jarmark świąteczny przed wiedeńskim Ratuszem / Beata Zawrzel/NurPhoto / Getty Images

Zurych przed Świętami Bożego Narodzenia

Szwajcarski kiermasz bożonarodzeniowy odbywa się na stacji kolejowej dworca głównego w Zurychu. Co roku jedną z największych atrakcji dla turystów jest kilkunastometrowe drzewko udekorowane drobnymi kryształkami. Uczestnicy jarmarku mogą liczyć na skosztowanie m.in. tradycyjnych wędlin i pysznych serów. Nie brakuje też ozdób od lokalnych artystów.



Jeśli lubisz świąteczne piosenki, przy okazji warto zajrzeć na Werdmühleplatz, gdzie co roku na scenie w kształcie choinki swój talent prezentują regionalne zespoły. Wydarzenia świąteczne w Szwajcarii przeważnie trwają od ostatniego tygodnia listopada do wigilii.

Zdjęcie Lodowisko na jarmarku bożonarodzeniowym w Zurychu / Alessandro Della Bella/Bloomberg / Getty Images

Praga, czyli jarmark świąteczny po czesku

Bardzo popularny europejski jarmark świąteczny odbywa się także w malowniczej Pradze. Kiermasz rusza w ostatnich dniach listopada i trwa do 6 stycznia. Pośród barokowych kamienic rozstawiają się stragany z gorącym miodem pitnym i słodkim drożdżowym ciastem, które jest oprószone cukrem i cynamonem. Choć serce jarmarku tętni w samym centrum Pragi, wiele lokalnych atrakcji można znaleźć też na Placu Wacława, Placu Republiki oraz Wzgórzu Zamkowym.

Zdjęcie Święta w Pradze / Oleg Nikishin/Epsilon / Getty Images

Święto Adwentu w Budapeszcie

Główny targ świąteczny w Budapeszcie odbywa się na placu Vörösmarty (trwa od 4 listopada do 31 stycznia), jednak najbardziej popularnym kiermaszem jest ten pod bazyliką św. Stefana, który zaczyna się zazwyczaj w przedostatnim tygodniu listopada i kończy się przed nadejściem nowego roku. Rok temu kiermasz zdobył nawet europejski tytuł Best Christmas Market. Ciekawostką może być fakt, że lokalni mieszkańcy nazywają go Świętem Adwentu.



Jeżeli uda ci się odwiedzić te dwa klimatyczne miejsca w Budapeszcie, koniecznie skosztuj regionalnych pyszności - m.in. langosza, grillowanej kiełbaski z dodatkiem papryki, gulaszu w chlebie i kapusty. Na deser nie może zabraknąć kołacza węgierskiego, zaś smakołyki warto przepić słodką, ziołową nalewką z dodatkiem cytryny.

Zdjęcie Jedno ze stoisk w Budapeszcie / Laszlo Szirtesi / Getty Images

Pamiętaj, że jeżeli nie uda ci się wyjechać przed świętami za granicę, możesz celebrować Boże Narodzenie na polskich, przecudownych kiermaszach świątecznych. Te najbardziej popularne odbywają się w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Z pewnością nasze rodzime wydarzenia nie ustępują niczym tym zagranicznym, dlatego warto wziąć w nich udział.