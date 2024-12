Premier o wydarzeniach w Syrii. "Rosja i sojusznicy mogą zostać pokonani"

Upadek Baszara al-Asada. Donald Tusk komentuje, wspomniał o Rosji

Wieczorem do sytuacji na Bliskim Wschodzie odniósł się premier Polski. "Wydarzenia w Syrii uświadomiły światu po raz kolejny, a przynajmniej powinny uświadomić, że nawet najbardziej okrutny reżim może upaść, a Rosja i jej sojusznicy mogą zostać pokonani " - napisał Donald Tusk . Krótkie oświadczenie szef polskiego rządu opublikował w języku angielskim.

Ponadto zaapelował do Polaków, którzy planowali wyjazd do tego kraju w najbliższym czasie, aby jednak tego nie robili. Z kolei zwracając się do obywateli naszego kraju, którzy już są w Syrii, rzecznik MSZ podkreślił, aby ci - jeśli mają taką możliwość - opuścili kraj.