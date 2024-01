Zmiany w Nadleśnictwie Gdańskim. W tle sprawa mieszkania Obajtka

Mariusz Tokarczyk został powołany do pełnienia obowiązków nadleśniczego w Nadleśnictwie Gdańsk. Zastąpi on na tym stanowisku odwołanego Jana Borkowskiego. To zdymisjonowany leśnik pomógł Bartłomiejowi Obajtkowi w zakupie mieszkania będącego w zarządzie Lasów Państwowych.