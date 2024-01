"Zawiadomienie wysłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczy podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 ust. 1 i 2 Kodeksu Karnego, polegającego na niedopełnieniu przez dyrektora RDLP w Gdańsku Bartłomieja Obajtka obowiązków wynikających z polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z 5 stycznia 2024 r., poprzez aktywne uczestniczenie w czynnościach zmierzających do sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Gdyni" - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w środę wieczorem.

Ministerstwo stwierdziło, że jest to działanie na szkodę interesu publicznego , które zmierzają do osiągnięcia korzyści majątkowej "w postaci bonifikaty w wysokości 95 proc. rzeczywistej wartości nieruchomości".

Mieszkanie Bartłomieja Obajtka. Jest zawiadomienie

"Sprawa dotyczy podpisania umowy przedwstępnej przed notariuszem na sprzedaż mieszkania w Gdyni, co miało miejsce po wydaniu przeze mnie nakazu wstrzymania wszelkich czynności, zmierzających do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdującymi się w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, której do niedawna dyrektorem był Pan Obajtek" - czytamy we wpisie.