Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała we wtorek o odwołaniu dotychczasowego szefa Lasów Państwowych Józefa Kubicy. "Wiele osób czekało na prawdziwą zmianę w polskich lasach" - stwierdziła we wpisie na platformie X posłanka Polski2050.

Zmiany w Lasach Państwowych. Minister podjęła decyzję

- Nowym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych będzie Witold Koss . Znany leśnik z Zachodniopomorskiego. Kiedyś dyrektor regionalny - poinformował w środę 3 stycznia podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów dodał, że oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych związane są przede wszystkim z "wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli , co dzieje się z naszymi lasami".

Premier Donald Tusk uznał także, że bardzo docenia dorobek pana Witolda Kossa, mając na względzie również jego stosunek do leśnictwa. "Nie tylko do Lasów Państwowych, ale do wszystkich polskich lasów"- dodał szef rządu.