Bliski znajomy rzecznika prasowego Lasów Państwowych zarabia w Regionalnej Dyrekcji w Gdańsku - dowiedziała się Interia. Jednostce szefuje Bartłomiej Obajtek, prywatnie brat prezesa Orlenu. To właśnie on zdecydował o podpisaniu umowy z mężczyzną, choć wcześniej nie przeprowadzono żadnego konkursu, ani nie zamieszczono ogłoszenia. Znajomy rzecznika sam przyszedł do dyrekcji regionalnej i poprosił o zatrudnienie. - Każdy ma prawo złożyć ofertę współpracy - mówi rzecznik RDLP w Gdańsku Jerzy Krefft.