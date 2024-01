Pomógł bratu Obajtka kupić mieszkanie. Został odwołany

Jan Borkowski odwołany. Pomógł bratu Obajtka

Odwołanie Jana Borkowskiego ma związek z zakupem przez Bartłomieja Obajtka mieszkania od Lasów Państwowych. Chodzi o trzypokojowy lokal, do którego przynależą dwa pomieszczenia w piwnicy. Nieruchomość znajduje się przy ulicy Morskiej w sąsiedztwie parku Kilońskiego i Lasów Chylońskich. To służbowe mieszkanie, z którego do tej pory korzystał Bartłomiej Obajtek. Ten od 2018 r. był dyrektorem regionalnym w Gdańsku. Ze stanowiska został odwołany kilka dni temu.